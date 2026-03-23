Continassa Juve | quattro giorni di riposo per i bianconeri

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus ha usufruito oggi del primo dei quattro giorni di riposo concessi da Luciano Spalletti per questa prima settimana di pausa per le nazionali. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Holm: lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo. Rientro tra un mese. Probabili formazioni Juve Genoa: le possibili scelte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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