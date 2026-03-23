Dopo il successo ottenuto a Cagliari, Antonio Conte si prepara a vivere qualche giorno lontano da Castel Volturno. La pausa arriva nel pieno della sosta per le nazionali e si inserisce in una gestione già adottata in passato dall’allenatore azzurro. A ricostruire il programma è il Corriere dello Sport, che spiega: “Come a novembre: domani, alla ripresa degli allenamenti dopo i tre giorni di pausa concessi al gruppo all’indomani della vittoria di Cagliari, Antonio Conte non sarà al centro sportivo di Castel Volturno”. Si tratta quindi di una scelta già prevista, legata a un momento particolare della stagione. Con molti giocatori impegnati con le rispettive selezioni, il gruppo a disposizione sarà inevitabilmente ridotto e questo consentirà al tecnico di staccare per qualche giorno, senza alterare il lavoro programmato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte si ferma durante la sosta: il piano dopo Cagliari

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