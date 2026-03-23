Consigli handmade primaverili con il DAS la pasta modellabile più famosa

Articolo. Un materiale semplice, economico e accessibile a tutti che oggi diventa simbolo di benessere mentale e creatività anti scrolling. I consigli per progetti creativi alla portata di tutti Anche dentro un’epoca attraversata da incertezze i cicli naturali mantengono la loro promessa: è tornata la primavera, stavolta forse accompagnata dalla nostalgia di un tempo più semplice e rassicurante. E il DAS, che di primavere ne ha parecchie, gode ancora di un successo che non accenna a sgretolarsi. Come fa? Scopriamolo insieme realizzando un progetto creativo ed entrando in quella dimensione che ci riporta indietro, all’immediatezza espressiva... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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