Consegnate le patenti di servizio agli agenti di polizia locale acesi

Gli operatori abilitati, già in possesso dei requisiti previsti, potranno ora condurre i veicoli di servizio nell’ambito delle attività istituzionali Dopo anni di attese, sono state finalmente consegnate le patenti di servizio agli operatori della polizia locale di Acireale. Ne da notizia il sindacato Cisl Fp. La cerimonia si è svolta nei locali del comando della polizia locale, dove sono state consegnate 33 patenti di servizio al personale avente diritto, alla presenza del comandante Alfio Licciardello e dell’assessore alla polizia locale Giuseppe Vasta. Gli operatori abilitati, già in possesso dei requisiti previsti, potranno ora condurre i veicoli di servizio nell’ambito delle attività istituzionali. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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