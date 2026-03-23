conferenza stampa gattuso

: le parole del ct azzurro in vista dei playoff Mondiali 2026 contro l’Irlanda del Nord. Gennaro Gattuso, ct dell’ Italia, interviene in conferenza stampa presentando la sfida contro l’Irlanda del Nord, SPERAVA DI ARRIVARE A QUESTO MOMENTO IN CONDIZIONI MIGLIORI – “ No, io penso solo a giocare la partita. Non voglio alibi, dobbiamo concentrarci su giovedì. Alla 30ª giornata è normale avere infortuni, tutte le squadre li hanno. Con lo staff abbiamo lavorato bene durante questo periodo, testa alla partita senza pensare a cosa si sarebbe potuto fare di più o meglio in questi mesi”. BASTONI – “ Gli vanno fatti solo i complimenti per la professionalità. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Temi più discussi: Il ct dell'Irlanda avvisa l'Italia: Possiamo scrivere la storia e vogliamo farlo. Gattuso è avvisato; Chiesa torna in Nazionale dopo quasi due anni: l'eroe di Euro2020 convocato da Gattuso per i playoff Mondiali; Italia verso i playoff, rientra l'allarme per Tonali: Nulla di grave; Per ritrovare il Mondiale Gattuso si affida alla speranza Chiesa.

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