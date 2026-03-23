Conferenza stampa Gattuso: «Locatelli è cresciuto, ha fiducia e si è ritrovato». Le parole del commissario tecnico della Nazionale italiana. Gennaro Gattuso, ct dell’ Italia, interviene in conferenza stampa alle 14.00 per presentare la delicata sfida playoff per i Mondiali 2026 contro l’Irlanda del Nord, in programma giovedì alla New Balance Arena di Bergamo. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO SPERAVA DI ARRIVARE A QUESTO MOMENTO IN CONDIZIONI MIGLIORI – « No, io penso solo a giocare la partita. Non voglio alibi, dobbiamo concentrarci su giovedì. Alla 30ª giornata è normale avere infortuni, tutte le squadre li hanno. Con lo staff abbiamo lavorato bene durante questo periodo, testa alla partita senza pensare a cosa si sarebbe potuto fare di più o meglio in questi mesi». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Gattuso: «Locatelli è cresciuto, ha fiducia e si è ritrovato. Chiesa aveva problemi, era inutile che restasse»

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