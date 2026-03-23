Conegliano-Novara oggi A1 volley femminile 2026 | orario gara-3 tv programma streaming

Oggi martedì 24 marzo (ore 20.30) si gioca Conegliano-Novara, gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile: la corazzata veneta conduce la serie per 2-0 e può chiudere i conti, conquistando così la qualificazione all’atto conclusivo per il tricolore da disputare contro la vincente del confronto tra Scandicci e Milano; le piemontese punteranno a imporsi in trasferta per prolungare il testa a testa e tornare a giocare di fronte al proprio pubblico. Si preannuncia grande spettacolo al PalaVerde di Treviso, dove Novara si era issata sul 2-0 in gara-1 prima di subire la furibonda rimonta delle Campionesse d’Europa. La gara-2 andata in... 🔗 Leggi su Oasport.it

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