Sarà un’estate 2026 tutta da vivere aRiccione: grande attesa per ilLive Tour di Emma,in programma il15 luglio2026 nel cuore di Riccione. Ebbene sì, se state cercando qualche concerto top per l’estate 2026. eccovi serviti! Riccione, perla autentica della Riviera Romagnola, è pronta a trasformarsi in cuore pulsante dell’eccellenza musicale Made in Italy. Il 15 luglio (mercoledì 157 ore 21) Emma salirà sul palco di piazzale Roma con “Riccione Music City”, portando tutta la sua carica e determinazione. Focus particolare sui brani più emozionanti che hanno caratterizzato la sua straordinaria carriera professionale. Si va dai brani ‘carichissimi’ che hanno fatto ballare generazioni di fan ai nuovi scoppiettanti successi musicali. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Concerti Estate 2026: Emma Live Tour il 15 luglio a Riccione

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