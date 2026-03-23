È lunedì 23 marzo 2026 e la dispensa italiana si prepara a una rivoluzione silenziosa: il concentrato di pomodoro, quel rosso intenso che dà carattere a sughi e spezzatini, non è più solo un prodotto industriale da scaffale. La notizia arriva dalla cucina domestica, dove si sta riscoprendo l'arte di trasformare la polpa del pomodoro in una crema densa e saporita attraverso processi di cottura lunga e paziente. Non si tratta di un semplice passaggio di moda, ma di un ritorno alle radici della tra . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Concentrato di pomodoro: la ricetta casalinga che rivela

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