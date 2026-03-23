Comitato contro i miasmi fra Saronno e Caronno | nuovo incontro mercoledì

Mercoledì si terrà un nuovo incontro promosso dal comitato che si oppone ai cattivi odori provenienti dalle aree di Saronno e Caronno Pertusella. La mobilitazione dei cittadini contro i miasmi è aumentata negli ultimi mesi, con numerose segnalazioni di disagio e proteste pubbliche. La questione ha portato all’attenzione delle autorità locali che hanno avviato verifiche e interventi.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Venerdì 27 marzo si preannuncia una giornata critica per la mobilità a Milano e nell’hinterland.. È stato arrestato un uomo di 49 anni, ritenuto responsabile della cosiddetta “truffa del finto. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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