come stanno bambini e genitori intossicati dal monossido alla festa di compleanno

Recanati (Macerata), 23 marzo 2026 – Momenti di grande paura, quelli vissuti l’altra sera a Recanati, nel Maceratese, dove durante una festa di compleanno nel centro di quartiere Santa Lucia si è verificata un’intossicazione da monossido di carbonio, che ha coinvolto ventisei persone tra bambini e genitori. Festa di compleanno da incubo, 26 intossicati dal monossido: in ospedale bambini, genitori e cuochi I primi segnali e l’allarme. L’allarme è scattato verso le 19.30, mentre nei locali di via Igino Cingolani erano presenti circa cinquanta persone. I primi segnali – giramenti di testa, nausea e malori diffusi – hanno fatto temere il peggio, generando attimi di forte concitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Tutto quello che riguarda stanno bambini

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