come inviare un esposto alla consob per tutelare i propri investimenti finanziari

La Consob, la Commissione nazionale per le società e la borsa, è l’ organo che vigila sui mercati finanziari e tutela il risparmio. I cittadini possono inviare ad essa una segnalazione quando notano comportamenti scorretti o delle irregolarità da parte di istituti di credito, promotori o piattaforme online. Si tratta di uno strumento molto importante perché sempre più persone investono i propri soldi attraverso servizi finanziari e strumenti digitali. Sapere come presentare un esposto alla Consob, come scriverlo correttamente e a chi rivolgersi è quindi fondamentale, anche perché non sempre si tratta dell’autorità competente ed entrano in gioco altri attori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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