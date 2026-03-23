Come hanno votato le grandi città al referendum 2026 | quella curva quasi perfetta

Roma, 23 marzo 2026 – Al referendum sulla giustizia, che chiedeva agli italiani se confermare o meno la riforma della magistratura, ha vinto il No, e a trainarlo sono state le grandi città. Il risultato della consultazione è stato piuttosto sorprendente. Intanto, l'affluenza: alle 23 di domenica sera era sopra al 46%, segnale di una volontà di partecipazione particolarmente forte a differenza dei tassi di astensione delle ultime elezioni politiche o amministrative – a conferma che l'argomento Costituzione è ancora una leva capace di mobilitare gli elettori. Referendum, Renzi: Meloni anatra zoppa, suoi dubiteranno di lei (atex.dam.standard. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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DATI DEFINITIVI. Urne chiuse. In Calabria ha votato il 48, 38%. Media nazionale del 58,93% La Calabria è penultima per partecipazione al voto tra le regioni italiane. Di meno si è votato solo in Sicilia. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/03/urne-chi facebook