Come gestire le crisi da eccessivo indebitamento si presenta l' organismo di composizione

L’iniziativa è finalizzata a illustrare funzioni, finalità e modalità operative di uno strumento previsto dall’ordinamento per la gestione delle situazioni di eccessivo indebitamento L’Ordine degli Avvocati di Ancona promuove per mercoledì 25 marzo dalle 15 presso la Sala del Consiglio Comunale di Ancona, un incontro pubblico dedicato alla presentazione dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (Occ). L’iniziativa è finalizzata a illustrare funzioni, finalità e modalità operative di uno strumento previsto dall’ordinamento per la gestione delle situazioni di eccessivo indebitamento che coinvolgano cittadini, professionisti, imprenditori minori, artigiani, commercianti e agricoltori non assoggettabili alle procedure concorsuali maggiori. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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