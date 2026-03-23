Dopo l’esplosione in un casale a Roma in cui hanno perso la vita gli anarchici Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, è scattato l’allarme terrorismo in Italia. Il comandante Alfa, che ha lavorato spesso in prima linea, è intervenuto in tv per fare il punto della situazione e fornire alcune indicazioni utili. Le parole del comandante Alfa sull'esplosione a Roma Allarme terrorismo in Italia, il messaggio del comandante Alfa Anarchici morti nel casale esploso a Roma: il punto sulle indagini Le parole del comandante Alfa sull’esplosione a Roma Il comandante Alfa, ospite della trasmissione Fuori dal coro di Mario Giordano, ha commentato il caso dei due anarchici morti nell’esplosione di un casale a Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Comandante Alfa lancia l'allarme terrorismo dopo la bomba degli anarchici, "avvertire le forze di polizia"

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