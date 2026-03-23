Colpo di coda dell' inverno sulla Toscana | freddo artico in arrivo

Un'intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa raggiungerà la regione. Weekend delle Palme freddo e instabile L'anticiclone concede una breve tregua martedì, ma è solo una pausa. Da mercoledì sera una potente perturbazione di origine artica inizierà a fare sentire i propri effetti sull'Italia, portando sulla Toscana una fase di freddo tardivo che ricorderà più l'inverno che la primavera. Lo confermano i meteorologi di 3bmeteo.com, che parlano senza mezzi termini di «colpo di coda invernale». Le prime avvisaglie arriveranno nella serata di mercoledì, con i rovesci e i temporali sparsi che anticiperanno il peggioramento vero e proprio. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Articoli correlati

Colpo di coda dell'inverno: freddo artico in arrivo, neve in collina e rischio gelateUn'intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa raggiungerà la regione tra mercoledì sera e giovedì.

Toscana, colpo di coda dell'inverno: da giovedì freddo artico, neve in collina e rischio gelateUn'intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa raggiungerà la regione tra mercoledì sera e giovedì.

Approfondimenti e contenuti su Colpo di coda dell'inverno sulla...

Temi più discussi: Colpo di coda dell’inverno in Valtellina; Colpo di coda dell'inverno, temperature giù e torna la neve: le previsioni meteo; Neve (a sorpresa) a marzo, colpo di coda dell'inverno in Emilia Romagna: ecco quando; Meteo, colpo di coda dell’inverno. Pioggia e calo termico in arrivo a Fasano.

Primavera in ritardo, salute a rischio: «Colpo di coda dell'influenza, arrivano le prime allergie»A pochi giorni dal ritorno dell'ora legale, con le lancette che verranno spostate un'ora avanti, le giornate che si allungano e l'estate che si avvicina, la primavera tarda ... ilmattino.it

Neve e pioggia, colpo di coda dell'inverno: l'aria fredda abbassa le temperature. Le previsioniPioggia, vento, freddo e neve sono previsti per i prossimi giorni. Ultimo colpo di coda dell'inverno prima dell'arrivo ufficiale della primavera che, finora, si è fatta ... ilgazzettino.it

Colpo di coda invernale: temperature in picchiata a Napoli. Aria artica irrompe sull'Italia facebook

A Roma, alla vigilia del 50° anniversario del colpo di stato in Argentina, Julio Velasco ha ricevuto il premio Sport e diritti umani promosso dalla nostra associazione e da @S4Stwit. Menzione speciale alla Palestra popolare Quarticciolo di Roma. x.com