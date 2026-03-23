Roma - Un’irruzione artica riporta condizioni invernali su gran parte del Paese con piogge intense, venti forti e nevicate fino a bassa quota Una nuova fase di maltempo intenso è pronta a colpire l’Italia con un deciso ritorno a condizioni tipicamente invernali. Le ultime analisi confermano l’arrivo di un vortice artico che, a partire da giovedì, porterà pioggia, vento, freddo e neve anche a bassa quota su diverse regioni. L’irruzione di aria fredda dal Nord Europa, attraverso la valle del Rodano, darà origine a una rapida ciclogenesi nel Mediterraneo, con il minimo depressionario destinato a posizionarsi sull’alto Adriatico. Il peggioramento inizierà già dalla sera di mercoledì, per poi intensificarsi nelle ore successive, coinvolgendo in particolare il Nordest, il Centro Adriatico e gran parte del Sud. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Colpo di coda dell’inverno: gelo, neve e tempeste in arrivo sull’Italia

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