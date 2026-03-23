A Colleferro, la Polizia di Stato ha portato a termine un’operazione antidroga che ha visto l’arresto di un uomo già noto alle forze dell’ordine. L’intervento si è concluso con il sequestro di 134 grammi di cocaina e l’arresto dell’individuo. Decisivo si è rivelato l’intuito degli agenti e il fiuto del cane antidroga “Faro”, che hanno permesso di individuare e fermare il sospettato.

COLLEFERRO – Un’importante operazione di polizia si è conclusa con l’arresto di un uomo già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Determinante, ancora una volta, è stato il fiuto investigativo degli agenti e la perfetta sinergia tra i reparti impegnati nel controllo del territorio. Proprio durante tali attività, l’attenzione degli agenti è stata catturata da un soggetto già gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti. Fermato durante un normale controllo alla circolazione stradale, l’uomo ha immediatamente mostrato un atteggiamento nervoso e sospetto, tale da non passare inosservato agli occhi esperti degli operatori. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato: decisivo l’intuito degli agenti e il fiuto del cane “Faro”. Un arresto e 134 grammi di cocaina sequestrata

Articoli correlati

Colleferro. Agli arresti domiciliari continua a custodire dosi di cocaina pronte per lo spaccio. La Polizia di Stato lo arresta grazie al fiuto del cane “Faro”Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nel pomeriggio di ieri, 15 Febbraio, il personale del Commissariato di Polizia di Colleferro, con l’ausilio...

Tutti gli aggiornamenti su Colleferro Maxi operazione antidroga...

Discussioni sull' argomento Colleferro, In casa con 134 grammi di cocaina: arrestato; Colleferro, preso con oltre 130 grammi di cocaina. Arrestato un uomo; Colleferro. Stavolta l’anziana non abbocca, chiama i Carabinieri e smaschera il finto nipote e il complice. Due catanesi denunciati per tentata truffa aggravata; Arresto ad Anagni: giovane fermato con 286 grammi di droga e oltre 1000 euro in contanti.

Maxi operazione antidroga in diverse città, anche a BolzanoVasta operazione della polizia in diverse province contro la criminalità diffusa. Il bilancio è di 384 arresti e 655 denunce. Sequestrati circa 1.400 chili di droga. L'operazione, finalizzata al ... ansa.it

Tenta di strangolare la moglie, Polizia di Stato di Rieti allontana dall’abitazione un 45enne reatino - facebook.com facebook