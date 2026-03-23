cleopatra a taposiris magna un passaggio sotterraneo riaccende le speranze di ritrovare la tomba perduta

A oltre tredici metri di profondità, sotto i resti del tempio di Taposiris Magna, prende forma una scoperta che gli esperti non esitano a definire straordinaria. Un tunnel scolpito nella roccia, alto circa due metri e lungo più di 1,3 chilometri, è riemerso durante gli scavi guidati dall’archeologa Kathleen Martinez. Una struttura che colpisce per precisione e imponenza, tanto da essere accostata a un vero “miracolo geometrico”. Un’opera che sfida il tempo. Il corridoio, scavato nell’arenaria, presenta caratteristiche tecniche che ricordano da vicino il celebre tunnel di Eupalino, capolavoro dell’ingegneria greca del VI secolo a.C. Il confronto non è casuale: la lunghezza è quasi identica e suggerisce una progettazione avanzata, capace di affrontare sfide strutturali complesse in epoca antica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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