civici social e riformisti la politica oltre i partiti ma la fanno gli avatar

L’altro giorno Margherita è stata impietosa con il governo Meloni. Ha elencato "tre anni di promesse, tre anni di flop". Ha dato voce sui social a un’opposizione che già guarda a quando si dovrà votare e presentare l’alternativa al centrodestra. "Su quale promessa vi sentite più presi in giro? Parliamone nei commenti", dice ai suoi – al momento non tantissimi – follower. Perché Margherita, che di cognome fa Civica, sui social è sbarcata da pochissimi giorni. Ed è possibile incrociarla solo lì, in realtà. Margherita Civica, nome sagace che dovrebbe aver già fatto scattare un campanello d’allarme al lettore più avvezzo alla storia politica recente del nostro Paese, è infatti "la prima cittadina digitale riformista", come l’ha definita colui che l’ha lanciata, cioè Matteo Renzi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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