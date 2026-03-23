Cittadella ko sul Garda Scivola a -5 dai playoff
DESENZANO 1 CITTADELLA 0 DESENZANO (4-3-3): Fratti; Parlato, Arpino, Ntube, Giorgi (34’st Andreis); Gori, Bovolon, Antonelli (45’ t Gasperi); Barranca (23’st Catania), Gagliano (15’st Barwuah), Procaccio (39’st Origlio). A disp. Rubboli, Tomaselli, Antonciuc, Turelli. All. Gaburro. CITTADELLA (4-2-3-1): Anino; Carretti (6’st Sardella), Fort, Boccaccini, Sabotic; Dodaro (44’st Teresi), Mandelli; Barozzini (15’st Camara), Caprioni, Morello (36’st Sala); Arrondini. A disp. Celenza, Tessitori, Barbi, Crosariol, Calanca. All. Gori. Arbitro: Piccolo di Pordenone Reti: 25’pt Procaccio Note: ammoniti: Carretti, Barozzini, Boccaccini, Bovolon,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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