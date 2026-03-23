di Saverio Bargagna PISA Pisa a Como, breve storia triste. Il match in riva al lago si spegne in una manciata di minuti: divario evidente e poco altro da aggiungere se non l’ennesimo carico di amarezze per città e tifosi. Una manifesta superiorità che culmina con un sonoro cinque a zero. Inutile, peraltro, anche parlare di classifica: la Cremonese, prima delle salve, dista nove lunghezze, pari all’esatta metà dei punti conquistati in un’intera stagione. Più che a Como, un Pisa in. coma. Le scelte di Hiljemark sorprendono e si rivelano sbagliate: in difesa il ritorno di Albiol dal primo minuto dirotta Caracciolo sul centrodestra, mentre a centrocampo la novità è Akinsanmiro in cerniera mediana con Loyola e Hojholt. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cinque schiaffi in riva al lago. Bocciata squadra e allenatore. I nerazzurri in gara per sette minuti

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