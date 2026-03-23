FIRENZE – Paura in pieno centro a Firenze per un incendio scoppiato intorno alle 13 in via Cavour, che ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di un asilo nido. Le fiamme hanno avuto origine in una corte interna, interessando cinque ciclomotori, tra cui uno a propulsione elettrica parcheggiato nei pressi di una colonnina di ricarica. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra, un’autobotte e un funzionario, ha permesso di domare il rogo ed evitare conseguenze peggiori per le persone. I pompieri hanno tratto in salvo un individuo utilizzando la maschera di soccorso, affidandolo poi alle cure dei sanitari. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Cinque ciclomotori in fiamme in una corte nel centro di Firenze: evacuato un asilo nido

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