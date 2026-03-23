Cineforum dei Piccoli con la proiezione di Inside Out a Ronchi
Al via con il primo appuntamento il Cineforum dei Piccoli. Sabato 28 marzo vi aspettiamo a Ronchi per un pomeriggio speciale insieme ai vostri bambini. In programma il bellissimo film Inside Out, una storia emozionante che parla di crescita, emozioni e famiglia. Un’occasione per stare insieme, divertirsi e condividere un momento semplice ma prezioso. Palazzetto polivalente Massimo SalmasoChiesa Parrocchiale di Ronchi del VoloVia Ronchi del Volo 27, 35020 Casalserugo (PD) Tel. 049-643045 Email [email protected] . 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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