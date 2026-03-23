Ciclomotori a fuoco vicino a un asilo | bambini e docenti evacuati

Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti una squadra di Vigili del Fuoco con un’autobotte e il funzionario di turno Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi in cia Camillo Cavour a Firenze per domare un incendio che ha interessato una corte interna. Come riporta AdnKronos, erano le 13 quando è divampato il rogo. Le fiamme hanno coinvolto cinque ciclomotori, tra cui uno a doppia alimentazione elettrica, in prossimità di una stazione di ricarica. Sul posto sono intervenuti una squadra di Vigili del Fuoco con un’autobotte e il funzionario di turno. Un equipaggio sanitario è stato chiamato per prestare assistenza a una persona evacuata dai Vigili del Fuoco mediante una maschera di soccorso. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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