ciclo idrico e clima il maxi investimento per la resilienza

L’ACQUA è fra le risorse più importanti in natura. Per questo, nella giornata mondiale dell’acqua, il Gruppo Hera sottolinea il proprio impegno per la salvaguardia, con investimenti importanti. Nel piano quinquennale il Gruppo Hera destina oltre 1,8 miliardi di euro al ciclo idrico integrato. In particolare, la multiutility, secondo operatore nazionale nel settore idrico, prevede iniziative strategiche per la resilienza, continuità e qualità del servizio di fornitura dell’acqua potabile attraverso la gestione integrata delle fonti, del trasporto, del trattamento e della distribuzione, per garantire sicurezza dell’approvvigionamento, protezione della risorsa e capacità di risposta alle esigenze dei territori in un contesto di fenomeni meteoclimatici sempre più estremi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Si informa che, per consentire lavori ad A2A Ciclo Idrico, dalle ore 9.00 di mercoledì 18 marzo 2026 e fino al termine dei lavori (circa 5 ore), la fermata n° 2101 situata in via Interna (civico n° 20) e di riferimento per le corse della linea 2 in direzione Pendolina vi facebook