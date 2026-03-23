Ciao Sara a Perugia la scritta per l'anarchica Ardizzone morta a Roma | indaga la digos
A Perugia una scritta in memoria di Sara Ardizzone, una dei due anarchici morti nell'esplosione del casolare a Parco degli Acquedotti. Il saluto anche degli ultras del Perugia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Scritte anarchiche anche a Perugia per Sara Ardizzone: indaga la Digos
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