Il pareggio di Firenze non è solo un passo falso, ma il segnale di una flessione più profonda. L’Inter rallenta nel momento decisivo della stagione e riapre scenari che fino a poche settimane fa sembravano chiusi. Nel suo approfondimento, La Gazzetta dello Sport utilizza toni molto netti per descrivere la prestazione dei nerazzurri: “L’Inter è bollita e a Firenze non ha perso due punti, ne ha guadagnato uno, perché la Fiorentina meritava di vincere”. Una lettura che sottolinea come il risultato finale sia stato persino favorevole rispetto a quanto visto in campo. Il punto non è soltanto il risultato, ma la condizione generale della squadra. Il calo fisico appare evidente e preoccupa proprio perché arriva dopo l’eliminazione dalle coppe, quando il gruppo avrebbe dovuto ritrovare energie e continuità. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Chivu sotto accusa: “Inter bollita! Milan e Napoli ci credono”

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Pancaro chiude la corsa Scudetto: «Alla fine lo vincerà l’Inter, perché Milan e Napoli non credono davvero alla rimonta…»di Redazione Inter News 24Pancaro parla così della corsa Scudetto e chiude i conti: per lui vincerà ancora l’Inter.

Chivu esplode in conferenza: «Siamo in semifinale e ci criticate, non capite niente di calcio». I tifosi Inter ancora sotto shock.Un nuovo capitolo della stagione nerazzurra mette in evidenza una filosofia di squadra orientata all’impegno continuato su più fronti.

Una selezione di notizie su Chivu sotto

Temi più discussi: La palla avvelenata dello scudetto: tensione Inter tra errori e orrori; Inter, Chivu e lo spettro di Cuper e del 5 maggio: c’è una data da cui il rumeno ha perso la bussola; Chivu non si tocca e l'intenzione dell'Inter è blindarlo! Le ultime sulla posizione del tecnico con tanto di doppio endorsement; Inter-Atalanta, la posizione dell’AIA. Passi l’1-1 ma su Frattesi è rigore. E se il VAR chiama….

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Inter, Chivu rompe il silenzio stampa e risponde a Conte: come sta Bastoni, il caso Bonny e il messaggio a ThuramIl tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, si ripresenta dinanzi le telecamere dopo il silenzio stampa annunciato post pareggio con l'Atalanta: il caso Bastoni e la risposta a Conte ... sport.virgilio.it

Il calcio è fatto di pressioni – per noi non è un problema giocare sotto pressione. D'altra parte non abbiamo mai pensato che il campionato fosse finito: restano 27 punti in palio e tutto può ancora succedere. " Chivu si prepara alla partita contro la Fiorentina sen facebook

#Bocelli: "Meglio otto punti sopra che sotto, ma è presto per dire che è fatta. A #Chivu va dato tempo" #Inter x.com