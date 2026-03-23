Trieste - Decisione presa in emergenza operativa: il tribunale annulla il licenziamento, respinge la richiesta di danni e dispone il reintegro con risarcimento economico Una vicenda che intreccia lavoro, responsabilità gestionale e giustizia arriva dal Trentino, dove un manager di McDonald’s è stato prima licenziato e successivamente reintegrato dal tribunale. Il caso nasce dalla decisione di chiudere il locale con due ore di anticipo durante una serata particolarmente critica, scelta che l’azienda aveva ritenuto dannosa sotto il profilo economico e d’immagine. L’episodio risale al 9 settembre 2024, in concomitanza con la riapertura delle scuole. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Chiude prima il McDonald’s: licenziato, ma il giudice ribalta tutto

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