Chi vuole dare più potere a Frontex e perché

Il 28 gennaio 2026 una scritta è apparsa su un muro del quartiere dei Marolles, nel centro di Bruxelles: “Abolish Ice, burn down Frontex”. Erano passate tre settimane dall’omicidio di Renee Nicole Good negli Stati Uniti e stavano aumentando, in Belgio e altrove, le persone che paragonavano l’Immigration and customs enforcement statunitense all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nota come Frontex. Le due agenzie hanno una storia simile. Create a un anno di distanza l’una dall’altra (l’Ice nel 2003, Frontex nel 2004), in un contesto segnato dagli attentati dell’11 settembre 2001, sono state presentate come la risposta necessaria a una presunta minaccia alla sicurezza: l’immigrazione. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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