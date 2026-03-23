Chi ha vinto nel referendum giustizia a Sondrio | netta affermazione del Sì

I dati definitivi dello scrutinio a Sondrio per il referendum sull'ordinamento giurisdizionale consegnano una vittoria netta al Sì. In tutto il territorio valtellinese, la proposta di riforma ha raccolto ampi consensi, superando il No sia nel capoluogo sia nel resto della provincia. Nel comune di Sondrio, con tutte le 21 sezioni scrutinate, il Sì ha ottenuto il 53,41 per cento delle preferenze (5.344 voti), mentre il No si è fermato al 46,59 per cento (4.662 voti). L'affluenza in città è stata del 60,48 per cento. Il risultato è ancora più marcato a livello provinciale. Con la chiusura di tutte le 198 sezioni, il Sì raggiunge il 62,86 per cento (53. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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