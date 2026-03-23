Chi ha vinto al referendum a Torino | netta vittoria del No oltre al 60%

I primi dati ufficiali dello scrutinio per il referendum sulle norme dell'ordinamento giurisdizionale mostrano un vantaggio netto del No nella provincia di Torino Anche a Torino si prospetta una grande vittoria del No al referendum. I primi dati ufficiali dello scrutinio per il referendum sulle norme dell'ordinamento giurisdizionale mostrano un vantaggio netto del No nella provincia di Torino. Con 495 sezioni scrutinate su un totale di 2.311, l'orientamento degli elettori torinesi appare marcatamente contrario alla proposta di riforma. Alle 15.49 di lunedì 23 marzo, i voti per il No sono 122.461, pari al 61,17% delle preferenze valide. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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