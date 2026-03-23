Tra i personaggi di Guerrieri – La regola dell’equilibrio troviamo Michele Ragno, che interpreta Antonio Costantino, detto Toni. Scopriamo di più sul suo personaggio e sulla carriera dell’attore. Toni Costantino: proprio come chi inventò lo Champagne. «Goffo, silenzioso e un po’ stralunato, però molto in gamba»: così l’attore Michele Ragno presenta il suo personaggio. Antonio Costantino fa parlare di sé fin dai primi minuti della serie Guerrieri – La regola dell’equilibrio, tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio. È infatti a causa sua se i condomini dell’edificio in cui si trova lo studio di Diego (interpretato da Alessandro Gassmann ) sono costretti ad abbandonare lo stabile a seguito di una fuga di gas. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Michele Ragno, l’attore di “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”?

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