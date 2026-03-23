chi dice yiddish

Lingua nata dalla necessità e aspirante al sublime, minacciata e dimenticata. L’opera di Isaac Singer ne custodisce la ricchezza “Io venni educato sulla base di tre lingue morte – l’ebraico, l’aramaico e lo yiddish (che alcuni non considerano affatto una lingua) – e di una cultura che si sviluppò in Babilonia: il Talmud. Lo cheder dove studiavo era un locale in cui il maestro mangiava e dormiva e sua moglie faceva cucina. Là io non studiavo l’aritmetica, la geografia, la fisica, la chimica o la storia, ma le leggi che stabiliscono come ci si deve comportare con un uovo deposto durante un giorno festivo, e sacrifici celebrati in un tempio distrutto duemila anni orsono”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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