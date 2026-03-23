Chi aiuta la difesa iraniana? Nel porto greco del Pireo sono stati sequestrati container carichi di barre di titanio, torni speciali per la loro lavorazione e sostanze chimiche, come la resina poliestere. Si tratta di materiali a duplice uso (militare e politico-commerciale) che, secondo i servizi segreti occidentali, sarebbero dovuti finire nelle mani delle Guardie Rivoluzionarie e dell’organizzazione sciita libanese Hezbollah per la fabbricazione di armi nucleari, balistiche ed esplosivi. Non vi è certamente la firma su quei container, ma appare di tutta evidenza come il grande porto greco controllato da Cosco China sia diventato da tempo un hub fondamentale per i traffici illeciti, specialmente in questa fase in cui le difese di Teheran vengono foraggiate verosimilmente da player esterni. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Chi aiuta la difesa iraniana? Quanti indizi al Pireo

Articoli correlati

Iran, quanti missili balistici possiede e per quanti giorni può attaccare i Paesi del Golfo: il nodo dei sistemi di difesaL'Iran ha lanciato più di 771 missili balistici nei primi giorni di attacchi contro Iraq, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia...

Serie A, il calendario non aiuta Conte: quanti scontri diretti a febbraioIl Napoli prepara la trasferta di sabato a Genova, che diventa cruciale in vista dei prossimi impegni.

Una selezione di notizie su Chi aiuta

Temi più discussi: Difesa - European Commission; Stretto di Hormuz chiuso in Iran, piano per riapertura di 6 Paesi: c'è anche l'Italia; Difesa, anche l'agrochimica si deve preparare all'era dei droni; Welfare generativo. Il diritto di avere doveri.

Che cos’è la proposta di legge sulla difesa civileNel bel mezzo della guerra, la scorsa settimana è approdata in Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare Un’altra difesa è possibile, promossa dal Cnesc (Conferenza nazionale degli enti ... policymakermag.it

Mattarella convoca Consiglio Supremo di Difesa per la guerra in Iran, chi sono i membri da Meloni a CrosettoMattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa il 13 marzo: focus sulla guerra in Iran e gli effetti per la sicurezza internazionale ... virgilio.it

Continuano gli attacchi sull'Iiran. Teheran minaccia chi aiuta gli Stati Uniti, "Sara' considerato complice". Sei Paesi propongono un piano per la riapertura dello Stretto di Hormuz, e c'è anche l'Italia x.com

Teheran minaccia: «Chi aiuta gli Usa sarà complice». Trump valuta truppe #Mondo facebook