Che cosa vede in tv stasera 23 marzo 2026 i programmi e la guida completa alla prima serata | da Guerrieri a Scherzi a parte

Scopriamo che cosa vedere stasera in tv con la guida completa alla prima serata del 23 marzo 2026: tra i programmi in onda, fiction, approfondimenti, attualità, intrattenimento e film d’azione. I palinsesti offrono una scelta ampia e variegata, perfetta per ogni tipo di pubblico. Ecco nel dettaglio cosa propongono le principali reti generaliste. Che cosa vede in tv stasera 23 marzo 2026: i programmi Rai 1 – ore 21:30 - Guerrieri – La regola dell’equilibrio Rai 1 propone un nuovo episodio della serie Guerrieri, che continua a intrecciare indagini, tensioni morali e dilemmi personali. In questa prima parte di “Colpevole”, il protagonista si trova davanti a un caso che mette in discussione le sue certezze e il fragile equilibrio tra giustizia e responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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