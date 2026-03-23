Charlotte Casiraghi non era presente al Ballo della Rosa di quest’anno. Un’assenza che è passata sotto silenzio, sebbene si sia notata eccome. Il Ballo della Rosa 2026, chi c’era. Nel 2026 si è svolta la 70esima edizione del Ballo della Rosa, presso la Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo, sede storica dell’evento. A organizzarlo è Carolina di Monaco che ha ereditato questo compito da sua madre Grace Kelly. Ma ogni anno affida la direzione artistica a uno dei suoi amici stilisti. Storica è stata la collaborazione con Karl Lagerfeld che è stato sostituito dopo la sua morte da Christian Louboutin. Il tema di quest’anno è stato lo spazio e questo era il nome dell’edizione 2026, “Galaxy Rose Ball”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Charlotte Casiraghi, l’assenza al Ballo della Rosa 2026 di cui nessuno parla

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