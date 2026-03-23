Charlène di Monaco e Borromeo al Ballo della Rosa optano entrambe per abiti monospalla segnando la stagione con due visioni distinte

Charlène di Monaco e Beatrice Borromeo al Ballo della Rosa 2026 optano entrambe per abiti monospalla, segnando la stagione con due visioni distinte della couture. Charlène interpreta il tema con un modello luminoso di Elie Saab, costruito su una palette argentea e impreziosito da superfici scintillanti che riflettono la luce con effetto quasi liquido. La linea asimmetrica, enfatizzata da una costruzione fluida e scenografica, conferma il monospalla come una delle tendenze più forti per gli abiti da cerimonia della stagione. Non si tratta solo di un dettaglio estetico, ma di una vera dichiarazione stilistica: l’asimmetria valorizza la figura, introduce dinamismo e consente di giocare con volumi e accessori. 🔗 Leggi su Amica.it

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