Mentre emergeva la notizia delle dimissioni di Cesare Parodi, comunicate pochi minuti prima delle 15 al Comitato direttivo dell’Anm, i giudici di questa corrente politica fortemente legata alla sinistra, che si sono mossi per una campagna referendaria aggressiva, a Milano si sono riuniti al primo piano del tribunale per seguire gli esiti del referendum. L’Anm nel tribunale di Milano ha una stanza dedicata e qui, alle 15, c’era molto movimento: ai primi exit poll, che davano il No in vantaggio, in molti hanno iniziato ad applaudire. Lo stesso è accaduto a Napoli, dove una cinquantina di magistrati si sono radunati dopo le prime notizie sullo scrutinio referendario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Champagne, cori anti Meloni e "Bella Ciao": toghe in festa per il No

Articoli correlati

Applausi, champagne e "Bella Ciao": toghe in festa per il NoMentre emergeva la notizia delle dimissioni di Cesare Parodi, comunicate pochi minuti prima delle 15 al Comitato direttivo dell’Anm, i giudici di...

Toghe in festa per il No tra applausi, champagne e "Bella Ciao"Mentre emergeva la notizia delle dimissioni di Cesare Parodi, comunicate pochi minuti prima delle 15 al Comitato direttivo dell’Anm, i giudici di...

Una raccolta di contenuti su Bella Ciao

Argomenti discussi: Scoperto DNA alieno nei campioni dell'asteroide, si tratta di forme di vita sviluppatesi fuori dalla Terra.

Referendum Giustizia, giudici di Napoli brindano al No con champagne, Bella Ciao e cori contro MeloniA Napoli i magistrati brindano alla vittoria del No al referendum sulla giustizia cantando Bella Ciao e intonando cori contro Giorgia Meloni ... virgilio.it

Napoli, delirio magistrati: Bella Ciao e cori contro la MeloniPoco dopo aver appreso la vittoria del No al Referendum sulla Giustizia, nella sede dell'associazione Napoli i magistrati hanno brindato al ... iltempo.it