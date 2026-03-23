Cesare Parodi si è dimesso dalla carica di presidente dell’Associazione nazionale magistrati. La decisione sarebbe dovuta a “gravi ragioni familiari”. La scelta è stata comunicata al Comitato direttivo centrale dell’Anm pochi minuti prima della chiusura dei seggi del referendum sulla riforma della giustizia. Cesare Parodi si è dimesso dall’Anm Cesare Parodi si è dimesso dalla carica di presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm). Una notizia che è stata comunicata al Comitato direttivo centrale dell’associazione pochi minuti prima delle 15 di lunedì 23 marzo, quando chiudono i seggi del referendum sulla giustizia. Notizia in aggiornamento 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cesare Parodi si è dimesso dall'Anm poco prima della chiusura dei seggi, sembra per gravi motivi personali

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