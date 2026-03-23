Il presidente dell’Anm Cesare Parodi ha comunicato al Comitato direttivo Centrale le sue dimissioni, chiarendo che non solo legate al referendum. “Assolutamente no”, ha risposto il magistrato a chi gli chiedeva di un eventuale nesso. Proprio per evitare che si creasse una sovrapposizione, Parodi ha dato la comunicazione prima delle proiezioni sull’esito del voto. A spingerlo a lasciare la guida dell’ Associazione Nazionale Magistrati ci sarebbero gravi motivi personali che gli impedirebbero di continuare a ricoprire serenamente il suo ruolo. A questo punto, al di là dell’esito, sabato prossimo alla riunione già programmata del Comitato direttivo centrale dell’Anm bisognerà eleggere il nuovo presidente che guiderà l’Anm post referendum. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cesare Parodi si dimette da presidente dell’Anm: “Gravi motivi familiari”

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