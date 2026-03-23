Lago. “All’inizio degli anni ’90, quando Umberto Bossi girava in canottiera e ruggiva nei comizi delle piccole feste di paese del Nord, ero un giovane cronista. Il mio direttore dell’epoca, Giorgio Lago, dal Gazzettino mi spedì a una riunione della Lega Nord: ’C’è uno strano signore, si chiama Bossi, vedi che tipo è’, profetizzò”. Così, sulla prima pagina del Giornale, comincia l’editoriale del direttore Tommaso Cerno, in morte del Senatùr. Innanzitutto, Bossi all’inizio degli anni Novanta sedeva già a Palazzo Madama, essendo stato eletto nel 1987. Ed era un leader nazionale. Alle regionali del 1990 la Lega aveva registrato una forte crescita al Nord (19 per cento in Lombardia) e alle politiche del 1992 un’impetuosa avanzata (8,7 per cento), mentre nel 1993 aveva conquistato il Comune di Milano, eleggendo sindaco Marco Formentini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Cerno, il cronista che indagava (a 10 anni?) su Bossi

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