Celebra le persone che si occupano del tempo
I n un mondo che corre veloce, dove basta un colpo d’occhio allo schermo del telefono per decidere se prendere l’ombrello o la giacca leggera, tendiamo a dare per scontata una delle conquiste più straordinarie della cooperazione umana. Eppure, dietro quella piccola icona luminosa del sole o della pioggia, si nasconde un battito cardiaco globale invisibile che ogni giorno lavora per proteggerci. Oggi, 23 marzo, si celebra la Giornata mondiale della meteorologia, non solo una ricorrenza per addetti ai lavori, ma un tributo a una promessa collettiva: quella di osservare il presente per difendere il futuro. La meteorologa che mette di buonuomore: la sua risata è contagiosa X Giornata della meteorologia: il respiro della terra in un unico sistema. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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