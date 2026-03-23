Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser la bomba gossip dopo il compleanno di lei

Attorno a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser basta spesso un dettaglio minimo per riaccendere il circuito del gossip. Succede da anni e, puntualmente, ogni occasione pubblica della coppia finisce sotto osservazione, tra commenti, interpretazioni e nuove ipotesi su una presunta crisi. Anche stavolta il meccanismo si è ripetuto, con i riflettori finiti su un momento che avrebbe dovuto avere tutt’altro sapore. Nel tempo, i due sono diventati uno dei bersagli preferiti della cronaca rosa. Più volte, infatti, indiscrezioni e retroscena hanno descritto scenari complicati, quasi sempre legati a voci di allontanamento o a presunti tradimenti attribuiti a Ignazio Moser. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Una selezione di notizie su Cecilia Rodriguez

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Nuova occasione professionale per Francesco Monte che, dopo avere tentato la strada della televisione e della musica, ha deciso di cambiare settore. L’ex tronista ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è diventato proprietario di uno store a Taranto. Nel video facebook