2026-03-23 14:14:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: Il futuro è tutto da decifrare. Il Pallone d’Oro esposto ora al museo di Casa Milan può essere interpretato in due modi: come un segnale di continuità nel progetto rossonero oppure come un gesto simbolico di addio. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, Luka Modric – che a settembre compirà 41 anni – non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro per la prossima stagione. Il Milan sarebbe entusiasta di poter proseguire con lui anche per un altro anno: il croato finora ha saltato una sola gara di campionato e rimane un punto di riferimento importante nello scacchiere di Allegri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Milan, Modric rinnovo in bilico. Dalla Spagna: “Sta riflettendo”

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