Nel linguaggio comune viene spesso chiamato “chiostrina”, ma dal punto di vista tecnico e giuridico il suo nome è cavedio: uno spazio che a volte i condòmini non conoscono o tendono a sottovalutare, almeno finché non diventa oggetto di lavori, o di chiusure arbitrarie con conseguenti liti. Ma cos’è esattamente il cavedio e, soprattutto, chi (e come) ne può disporre? Vediamo. Molto più che un semplice “spazio vuoto”. Il cavedio è uno spazio interno all’edificio, generalmente di dimensioni ridotte e delimitato da muri perimetrali, con una funzione ben precisa: garantire luce e aerazione agli ambienti che vi si affacciano, oltre a consentire il passaggio e la manutenzione degli impianti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cavedio condominiale: funzione e regole di utilizzo

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