Nel pomeriggio di Rai 1, il salotto condotto da Caterina Balivo si conferma come punto fermo della programmazione, con una riconferma ufficiale per la stagione 20262027. Il programma, partito tra polemiche e ascolti inizialmente bassi, ha registrato una crescita significativa, toccando punte del 20% di share e consolidandosi come prodotto vincente a costi contenuti. La rinascita dei numeri nel palinsesto pomeridiano. I dati parlano chiaro: oltre un milione e mezzo di spettatori hanno scelto questa trasmissione nella seconda parte dell’anno scorso. Lo share oscilla stabilmente tra il 14% e il 18%, cifre che hanno convinto i vertici della rete ammiraglia a investire ancora su questo format. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caterina Balivo: 1,5 milioni di spettatori e rinnovo Rai

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