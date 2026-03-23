ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli sul territorio e intervento dei Carabinieri. Nell’ambito delle attività di controllo del territorio e contrasto alla circolazione illegale di armi, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 25enne, originario della provincia di Enna ma domiciliato a Misterbianco. Il giovane è ritenuto responsabile di detenzione illegale di arma da fuoco clandestina e ricettazione, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Il comportamento sospetto e il controllo. Durante un servizio di pattuglia nel quartiere San Giorgio, i militari hanno notato un’autovettura il cui conducente, alla vista della pattuglia, ha mostrato atteggiamento nervoso e sospetto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, quartiere San Giorgio: nasconde un fucile rubato in auto, arrestato 25enne

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