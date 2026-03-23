È stato denunciato per ricettazione un pregiudicato catanese di 43 anni, fermato dalla Polizia di Stato dopo aver smontato un corrimano in ottone da un palazzo storico di via Etnea. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato bloccato dagli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” mentre tentava di allontanarsi con la refurtiva, probabilmente destinata al mercato nero. Il fermo e il controllo della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto durante un servizio di pattugliamento mirato a contrastare episodi di illegalità diffusa nel centro di Catania. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Catania, il folle furto di un corrimano in ottone in un palazzo storico: 43enne nei guai

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