AGI - È ritenuto un esponente di spicco dell' anarchismo insurrezionalista, Giuseppe Sciacca, 47 anni, detto il ' bombarolo ', vero esperto nel procurare e nel confezionare ordigni, arrestato dalla polizia di Stato di Catania poiché deve scontare la pena definitiva di 4 anni e 5 mesi di reclusione. Arrestato dalla polizia di Catania . Distintosi nel tempo per numerose azioni sia in ambito nazionale sia internazionale, con episodi registrati anche in Spagna e Francia, annovera, tra i precedenti di maggior rilievo, nel 2004 il fermo di polizia giudiziaria per atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, a seguito del lancio di due bottiglie incendiarie contro il portone della Stazione dei Carabinieri di Piazza Dante in Catania, nonché del rinvenimento di scritte murali di rivendicazione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Catania: arrestato l'anarchico Giuseppe Sciacca, "bombarolo internazionale"

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